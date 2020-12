Weltmeister Joshua am 12.12. vor 1.000 Fans gegen Pulew

Box-Weltmeister Anthony Joshua misst sich am 12. Dezember in der Londoner Wembley-Arena mit Herausforderer Kubrat Pulew aus Bulgarien. Für den Kampf wurden nun 1.000 Fans zugelassen. Der Schwergewichtschampion nach IBF, WBA und WBO-Version tritt mit einigen Monaten Verspätung wegen der Coronakrise zu seiner Pflichtverteidigung an. Der Fight war aus logistischen Gründen von der O2-Arena in die Wembley Arena verlegt worden.