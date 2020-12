Manager-Dementi zu Strache-Vorwürfen im U-Ausschuss

Ganz im Sinne seiner Aufgabe im Unternehmen präsentierte Krenn, der parlamentarischer Mitarbeiter von Reinhold Lopatka (ÖVP) war, in seinem Eingangsstatement sowohl sich als auch Novomatic im besten Licht. So sei der Konzern ein „österreichischer Leitbetrieb par excellence“, der trotz des hohen Umsatzes, der zu 90 Prozent im Ausland erzielt werde, zu seinen österreichischen Wurzeln stehe und hier - im Gegensatz zu den großen Internet-Konzernen - Steuern zahle. Dies seien jährlich mehr als 380 Mio. Euro.

Krenn unterstrich auch generell die Bedeutung des Sponsorings, insbesondere für die Vereinslandschaft. Diese wäre ohne Unterstützung „nicht einmal ansatzweise vorstellbar“. „Auch manch einer von Ihnen hat schon an die Türe von großen Unternehmen, darunter auch an jene von Novomatic, geklopft und um Spenden, Sponsorings oder die Beteiligung an einer Veranstaltung ersucht“, sagte er in Richtung der Abgeordneten im U-Ausschuss. Dies sei ja auch „völlig legitim“.