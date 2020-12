Deutschland verlängert Teil-Lockdown bis 10. Jänner

In Deutschland wird der Teil-Lockdown im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bis 10. Jänner verlängert. Dies teilte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch nach fünfstündigen Beratungen mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer in Berlin mit. Sie wolle sich am 4. Jänner neuerlich mit den Länderchefs treffen, falls nötig auch früher. Ursprünglich waren die gegenwärtigen Auflagen bis 20. Dezember befristet gewesen.