Große Preisspannen bei Vanillekipferln

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in Supermärkten, Diskontern und Bäckereien 18 Packungen Vanillekipferl gekauft und begutachtet. Die Hauptzutaten Mehl, Butter und Eier stammten vorwiegend aus Österreich. In rund 20 Prozent der Produkte war auch Palmöl enthalten, in 30 Prozent das ökologisch nicht minder bedenkliche Kokosfett. Wirklich erstaunlich war die große Preisspanne: Zehn bis 80 Euro zahlten die Konsumentenschützer für ein Kilogramm Vanillekipferl.