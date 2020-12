Österreichweit bisher fast 100.000 Massentest-Anmeldungen

Seit gut 32 Stunden ist die Online-Registrierung für die Massentests in Österreich möglich. Bisher hat es fast 100.000 Anmeldungen gegeben, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag bekannt. „Das ist das Zeichen und das Signal, dass die Bevölkerung gut mitmacht und dafür bedanke ich mich recht herzlich.“ Unterdessen startete in Wien der Probebetrieb für die am Freitag beginnenden Massentests.