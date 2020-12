Skispringerin Eva Pinkelnig hat sich am Mittwoch bei einem Trainingssturz in Seefeld einen Milzriss zugezogen. Die 32-jährige Vorarlbergerin musste am gestrigen Abend im LKH Innsbruck notoperiert werden. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte der Österreichische Ski-Verband am Donnerstag mit. Prognosen über den zeitlichen Genesungsverlauf der Gesamtweltcup-Dritten seien derzeit noch nicht möglich, hieß es weiters.