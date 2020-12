Vrabl-Sanda verteidigt im U-Ausschuss Arbeit der WKStA

Zu konkreten Erkenntnissen bei den im Untersuchungsausschuss behandelten Fällen konnte bzw. durfte Vrabl-Sanda wie zu erwarten nichts sagen. Nur so viel: Die Ermittlungen seien in einigen Strängen schon gut vorangeschritten. Allerdings begegne man auch „einigen Unwägbarkeiten, die von außen kommen“, erneuerte sie ihre bereits öffentlich geäußerte Kritik an der Behörden-Zusammenarbeit. Diese zu begradigen und aufzulösen „ist mir leider noch nicht gelungen“.

Auch die „unentbehrlichen“ Strukturen der WKStA rechtfertigte deren Leiterin. So seien die Aufgaben der Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen „ganz essenzielle“. Die umfangreichen Aktenkomplexe verlangten die Arbeit in Teams und: „Kein Staatsanwalt soll sich allein gelassen finden.“ Derzeit würden ungefähr 210 Verfahren geführt, davon viele Großverfahren. Personell sei man daher „noch nicht ausreichend aufgestellt“.

Vrabl-Sanda betont, dass die Zusammenarbeit zwischen ihrer Behörde und der Soko Tape in den Ibiza-Ermittlungen „auf Ebene der Sachbearbeiter völlig reibungslos und vertrauensvoll passiert“. Begonnen hatte die Zusammenarbeit ja alles andere als friktionsfrei. Per se klar sei, dass es sich beim Ibiza-Verfahren um ein „politisch durchdrungenes Verfahren“ handle.

Ein Oberstaatsanwalt habe einmal ein E-Mail rund um die Sichtung des Ibiza-Videos im Nachhinein als Weisung ausgeschildert. Am Tag der Übermittlung des Videos der Soko an die WKStA sei es darum gegangen, das aufbereitete Ermittlungsmaterial bei der Soko zu sichten, da diese andere technische Möglichkeiten habe als die WKStA, so Vrabl-Sanda. „Wir haben da letztlich schon noch gemeint, dass da wieder die Begründung fehlt“, so die Staatsanwaltschaftschefin. „Nach meiner Erinnerung war es dann so, dass eine Begründung gekommen ist, aber auch der Vorwurf, dass wir uns nicht weisungskonform verhalten würden, obwohl das aus meiner Sicht ja gar nicht stimmt.“