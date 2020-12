Ukraine droht Coop Himmelb(l)au mit Sanktionen

Im Zusammenhang mit Plänen für ein Operngebäude in der 2014 von Russland annektierten Krimstadt Sewastopol kündigt das ukrainische Außenministerium Sanktionen gegen das Wiener Architekturbüro Coop Himmelb(l)au an. Während Architekt Wolf D. Prix am Mittwoch gelassen gegenüber der APA reagierte, werden seine Aktivitäten auf der Krim derzeit von österreichischen Behörden sanktionsrechtlich geprüft.

„Wir werden es nicht tolerieren, dass ein europäisches Unternehmen mit der russischen Besatzungsmacht kooperiert, ukrainische und europäische Nichtanerkennungspolitik ignoriert und sich in der Rolle eines Komplizen des Putin‘schen Regimes bei der illegalen Besatzung der Krim wohlfühlt“, erklärte der Sanktionsbeauftragte des ukrainischen Außenministeriums, Oleksii Makeiev, am Dienstag gegenüber der APA.

Bereits zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Wien, Olexander Scherba, in der „Süddeutschen Zeitung“ (Montagausgabe) Sanktionen gegen das Architekturbüro angekündigt. Wolf D. Prix, der im Oktober von Scherba in der Angelegenheit angerufen worden war, sah am Mittwoch die Sanktionsdrohungen aus Kiew gelassen. „Ich habe nicht vor, in den Ferien nach Tschernobyl zu fahren“, scherzte er gegenüber der APA. Auch würde er lieber eine Oper als ein Atomkraftwerk oder eine Kaserne bauen, sagte er. Der Architekt betonte erneut, dass ein Kulturbau in Sewastopol nicht unter EU-Sanktionen falle.