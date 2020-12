Philharmoniker spielen Neujahrskonzert im leeren Musikverein

Seit dem gestrigen Mittwoch steht fest, dass es bis 7. Jänner keine Konzerte mit Publikum in Österreich geben darf. Auf das größte Event am 1. Jänner müssen die Fernsehzuschauer aber dennoch nicht verzichten, legte sich Daniel Froschauer als Vorstand der Wiener Philharmoniker am Donnerstag vor Journalisten unmissverständlich fest: „Das Neujahrskonzert wird natürlich auch ohne Publikum stattfinden.“

Für die Musiker selbst setze man indes auf höchstmögliche Sicherheit. „Selbstverständlich gelten die Regeln für die Wiener Philharmoniker wie für alle anderen Staatsbürger“, machte Froschauer deutlich. So werde es zwei Pools an Musikern für das Staatsopernorchester und eben für das Neujahrskonzert geben - regelmäßige Testungen inklusive. Außerdem setze man auf die Eigenverantwortlichkeit der Beteiligten: „Ich gehe davon aus, dass jeder für sich vernünftig agiert. Wenn ich das Neujahrskonzert spiele, werde ich Weihnachten im engsten Kreis feiern.“ Das Persönliche spiele dann auch für ihn selbst am Neujahrsmorgen die Hauptrolle, so Froschauer augenzwinkernd: „Wenn ich von meinen Schwestern höre: ‚Du hast so ernst dreingeschaut beim Spielen‘ erzeugt das mehr Druck, als dass wir vor einem leeren Saal spielen.“