Schluss mit Belustigung: Kulturszene wehrt sich gegen Politik

Innsbruck, Wien – Neun Monate nach Ausbruch der Corona-Krise wollen die Kulturschaffenden politisch endlich ernst genommen werden. In den Covid-Verordnungen wurden Theater, Kinos, Museen und Co. bisher den Stichworten „Unterhaltung“ und „Belustigung“ zugeordnet. „Das entspricht keinesfalls der Bedeutung von Kunst und Kultur als Träger von Bildung und professioneller Kunstvermittlung“, betont Arno Ritter, der Leiter des Architekturforums „aut“. Kunst und Kultur seien „systemrelevante Teile der Gesellschaft und sollen auch so behandelt werden“, appelliert Ritter in Richtung der Entscheidungsträger.