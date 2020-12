Kaum Hoffnung auf Bandenzaubern für die Tiroler Nachwuchs-Kicker

Der TFV ist auch in Gesprächen mit dem Österreichischen Fußballbund, die Anzahl der an den Profibetrieb angebundenen Talente (das sind die Kicker der Fußball-Akademie) von 85 zu erhöhen. Denn dann wäre, wie es in Salzburg der Fall sein soll, auch für jenen Tiroler Jahrgang (2007) ein Leistungs-Training möglich, der nächstes Jahr am anvisierten Weg zum Profifußball das U15-Team der AKA Tirol bilden soll. Und schließlich stehen hier neben Entscheidungen bezüglich der AKA-Aufnahme auch jene für Sportschulen an, die ja auch eine sportliche Grundlage brauchen.