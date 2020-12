„Wasser marsch“ für das nordische Zentrum in Schwoich

Das neue nordische Zen­trum soll an der so genannten „Laug“ entstehen. Es beinhaltet ein Funktionsgebäude (mit Umkleiden, Kiosk, WC etc.) und einen modernen Schießstand. Das rund eine Million Euro teure Zentrum soll nicht nur vom WSV Schwoich, sondern multifunktionell, also von verschiedenen Personengruppen, genutzt werden – und zwar ganzjährig. Die Hauptnutzung ist auf den Nachwuchs und die Schulsportförderung ausgerichtet, im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Langlauf und Biathlon, speziell hat man die Förderung des Breitensportes im Auge. Es soll Herzstück einer überregionalen Langlauf-Region sein. (hn, TT)