Boxer Pacquaio Chef der philippinischen Regierungspartei

Der philippinische Box-Weltmeister Manny Pacquiao ist zum neuen Vorsitzenden der Regierungspartei PDP-Laban von Präsident Rodrigo Duterte ernannt worden. Der 41-Jährige, der in acht Gewichtsklassen Weltmeister wurde und damit einen bis heute ungeschlagenen Rekord aufstellte, wurde am Mittwochabend (Ortszeit) vereidigt, wie die Partei am Donnerstag mitteilte. Pacquiao übernahm das Amt etwa eineinhalb Jahre vor der nächsten Präsidentenwahl in dem südostasiatischen Land.