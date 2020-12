Tamara Tippler kämpft mit Covid-Nachwehen

Skirennläuferin Tamara Tippler verpasst den Speed-Auftakt in diesem Weltcup-Winter am Wochenende in St. Moritz. Die Steirerin hatte vor knapp fünf Wochen die Diagnose Covid-19 erhalten und plagt sich noch immer mit den Nachwirkungen herum, wie die „Kleine Zeitung“ berichtete. „Vor allem der Schwindel macht mir zu schaffen, deswegen wäre Skifahren derzeit auch viel zu gefährlich“, erklärte Tippler.