EU-Haftbefehl: Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich

Die EU-Kommission hat gegen sechs EU-Staaten, darunter Österreich, Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelnder Umsetzung der EU-Vorschriften für den Europäischen Haftbefehl eingeleitet. Außerdem forderte die EU-Behörde Österreich am Donnerstag auf, seine Methodik für die Beurteilung der Luftqualität zu verbessern und das EU-Recht betreffend des einheitlichen europäischen Eisenbahnraum umzusetzen.

Der Europäische Haftbefehl ist am 1. Jänner 2004 an die Stelle der langwierigen Auslieferungsverfahren zwischen den EU-Mitgliedstaaten getreten, wie es in der Aussendung der EU-Kommission heißt. Neben Österreich verabsäumten demnach auch Tschechien, Estland, Italien, Litauen und Polen den Beschluss umzusetzen, „indem sie beispielsweise ihre Staatsangehörigen im Vergleich zu EU-Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten bevorzugt behandeln oder zusätzliche, im Rahmenbeschluss nicht vorgesehene Gründe für die Ablehnung von Haftbefehlen vorsehen“. Binnen zwei Monaten müssen die EU-Staaten den Forderungen nachkommen, sonst erhalten sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme.