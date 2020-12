Europa trauert um Giscard d‘Estaing

Frankreich trauert um einen Erneuerer und Europa um einen Vordenker: Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d‘Estaing ist im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, wie seine Familie mitteilte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und zahlreiche andere europäische Politiker würdigten Giscard d‘Estaing am Donnerstag als „großen Europäer“.

„Giscard“, wie er in Frankreich kurz genannt wird, galt als „erster moderner Präsident“, wie die Zeitung „Le Monde“ ihre Titelseite überschrieb. Er leitete in seiner siebenjährigen Amtszeit von 1974 bis 1981 liberale Reformen ein. So legalisierte er die Abtreibung, vereinfachte Scheidungen und senkte das Wahlalter auf 18 Jahre.

Zahlreich waren daher auch die Reaktionen am Donnerstag in Deutschland: „Mit Valéry Giscard d‘Estaing hat Frankreich einen Staatsmann, Deutschland einen Freund und haben wir alle einen großen Europäer verloren“, erklärte die deutsche Kanzlerin Merkel. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte, die enge Freundschaft des früheren Staatschefs mit Kanzler Schmidt stehe „sinnbildlich für die tiefe Verbundenheit“ beider Länder.

Eine besondere Verbindung zu Deutschland hatte Giscard d‘Estaing schon per Geburt: Er kam am 2. Februar 1926 in Koblenz zur Welt, sein Vater war unter französischer Besatzung dort stationiert. Er wuchs dann in Frankreich auf, schloss sich mit 18 dem Widerstand gegen die Nazis an und erlebte 1944 die Befreiung von Paris mit.