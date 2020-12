Fahrplanwechsel: Tiroler Öffis mit neuem Angebot ab 13. Dezember

Innsbruck – Der Fahrplanwechsel am 13. Dezember bringt zahlreiche Änderungen und Neuerungen für die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol. So wird beispielsweise im Paznauntal erstmals ein Halbstundentakt der Regiobus-Linie zwischen See und Galtür eingeführt. Erweitert wird auch das Angebot an den Wochenenden auf den Strecken Wörgl – Hochfilzen, Lienz – Kärnten und Innsbruck – Scharnitz. Zusätzliche Abendverbindungen gibt es außerdem von Innsbruck Richtung Seefelder Plateau.