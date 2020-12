Nach dem „harten" Lockdown: Handel plant sicheres Einkaufen

Innsbruck – Nach knapp drei Wochen Schließung können Tiroler Händler nächsten Montag wieder ihre Geschäfte öffnen und in das – für viele sehr wichtige – Weihnachtsgeschäft starten. Markus Siedl, Center Manager des Einkaufszentrums Sillpark, will die Besucherzahlen dann über ein Zählsystem am Eingang im Blick haben. Er rechnet jedoch nicht mit einem allzu massiven Andrang, „der Lockdown war nicht so lange“. Zudem habe der Sillpark eine Fläche von 30.000 Quadratmetern.