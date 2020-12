Neuer Hilfsfonds für Tiroler Privatzimmervermieter, Kritik von der FPÖ

Innsbruck – Rund 16.000 Privatzimmervermieter gibt es in Tirol. Fast 14.000 von ihnen erhielten bislang keinerlei Unterstützung, obwohl auch für sie das Beherbergungsverbot gilt. Der Grund, warum in Tirol der Großteil der Privatzimmervermieter und österreichweit rund 41 Prozent keine Unterstützung erhielten: Die Anzahl der Betten ist auf zehn limitiert, das geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hervor. Damit fielen Tausende Anbieter durch den Rost.

Überhaupt nicht zufrieden zeigt sich FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser. „Da werden die Menschen zuerst monatelang im Stich gelassen und dann werden sie mit Peanuts abgespeist“, so Hauser gegenüber der TT. Grundsätzlich begrüße er, dass das Land jetzt zumindest versuche, den Schaden zu minimieren, allerdings sei der nachzuweisende Mindestumsatz von 20.000 Euro in Wahrheit eine Schande. „Da werden schon wieder die vielen tausend ganz kleinen Anbieter im Regen stehen gelassen“, betont Hauser. Die Landesregierung prolongiere hier eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.

Grundsätzlich zufrieden zeigt sich Theresia Rainer, Tiroler Landesobfrau des Privatvermieter Verbands. „Wir vom Privatvermieterverband sind sehr glücklich dass wir eine Unterstützung vom Land bekommen“, so Rainer. Und auch die Umsatzgrenze sei in dieser Höhe in Ordnung. Kritik übt Rainer am Privatzimmergesetz: „Das Gesetz ist von 1959 und einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir kämpfen hier schon seit Jahren, aber bisher vergebens.“