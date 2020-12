OECD: Steuereinnahmen 2019 gesunken - nicht in Österreich

Die Steuereinnahmen in den OECD-Ländern sind 2019 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt gesunken - in Österreich aber nicht. Hier ist der Anteil der Steuern und Sozialabgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahr auf 42,4 Prozent angestiegen. Für das Jahr 2020 wird allgemein ein größerer Rückgang erwartet, da die Corona-Pandemie die Wirtschaftstätigkeit und die Verbrauchssteuereinnahmen nach unten treibt, so eine am Donnerstag veröffentlichte OECD-Studie.

Die gesamte Fiskalquote sank 2019 gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um 0,1 Prozentpunkte auf 33,8 Prozent des BIP, wie aus der „OECD Revenue Statistics“ hervorgeht. Dies ist auf Rückgänge in 15 OECD-Ländern zurückzuführen, die im Durchschnitt größer waren als die Anstiege in den 20 übrigen Ländern, für die Daten für 2019 vorliegen. In Österreich stieg die Steuerquote dagegen von 42,2 Prozent auf 42,4 Prozent des BIP. Österreich lag damit wie bereits im Vorjahr an sechster Stelle der 37 OECD-Länder. Deutlich höher als in Österreich war die Abgabenquote in Dänemark (46,3) und Frankreich (45,4). Belgien, Schweden und Italien haben ebenfalls etwas höhere Sätze.