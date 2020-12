Guterres warnt vor langen Nachwirkungen der Corona-Krise

Guterres appellierte an die Staaten, einen weltweiten fairen Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Die Vakzine müssten als „globales öffentliches Gut“ betrachtet werden. Er rief die Staatengemeinschaft auf, in diesem Zusammenhang eine Finanzierungslücke von 4,3 Milliarden Dollar (3,56 Mrd. Euro) in den nächsten zwei Monaten zu schließen. Mehr als 180 Länder haben sich der Corona-Impfstoff-Initiative Covax angeschlossen, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO für eine gerechte weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen ins Leben gerufen worden war. Die USA und Russland lehnen eine Teilnahme hingegen ab.