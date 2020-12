OSZE-Ministerrat: Österreich plädiert für Multilateralismus

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Donnerstagabend beim virtuellen OSZE-Ministerrat zu einer Rückkehr zum Multilateralismus sowie zu mehr Kompromissbereitschaft aufgerufen. „Ansonsten werden wir einen hohen Preis zahlen - an Sicherheit, an Frieden, an Entwicklung und letztlich an Menschenleben“, sagte Schallenberg. Neben dem „andauernden Konflikt in der Ostukraine“ erwähnte der Außenminister insbesondere die Situation in Weißrussland.