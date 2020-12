Van der Bellen ruft zur Teilnahme an Corona-Massentests auf

Bundespräsident Alexander Van der Bellen fordert „einen strukturierten und wohldurchdachten Plan: vom Einhalten der Corona-Regeln über das Impfen bis hin zum Neustart der Wirtschaft“. Gleichzeitig rief das Staatsoberhaupt am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache die Bürger zur Teilnahme an den Massentests auf. „Wir dürfen jetzt nicht lockerlassen. Und dann kommt der Sommer schneller, als wir glauben“, appellierte der Präsident an die österreichische Bevölkerung.