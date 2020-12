Innsbruck, Wien – Ab morgen hat der Lockdown ein Ende, bis 6. Jänner gilt aber ein nächtliches Ausgangsverbot von 20 bis 6 Uhr. Wie in der Pressekonferenz diese Woche angekündigt, wird es aber am 24., 26. und 31. Dezember eine Ausnahmeregelung zu dieser Ausgangsbeschränkung geben. Noch offen ist, was das genau heißt, also bis zu welcher Uhrzeit man zu Heiligabend und Silvester mit der Familie feiern darf. Das kann im Moment auch das zuständige Gesundheitsministerium nicht beantworten. „Die derzeitige Verordnung zu den Ausgangsbeschränkungen gilt bis 16. Dezember, die Verordnung, die die Feiertage regelt, tritt erst ab 17. Dezember in Kraft“, erklärt Andrea Zefferer, Pressesprecherin des Gesundheitsministeriums.