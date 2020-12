Neuer Leitfaden: Umdenken nötig für bessere Elternschaft nach Trennung

Innsbruck – Der Großteil der Scheidungen verläuft einvernehmlich – zumindest vor Gericht. Gestritten wird dann doch sehr oft, Leidtragende dabei sind immer die Kinder, die nicht selten instrumentalisiert werden. Die Initiative „Getrennt gemeinsam Eltern sein“ hat es sich zum Ziel gesetzt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Elternschaft auch nach einer Trennung gelingen kann. Sie setzt sich aus Organisationen zusammen, die Kinder und Eltern vertreten: die Plattform für Alleinerziehende, Rainbows für Kinder und Jugendliche in stürmischen Zeiten, das Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende Juno und die Plattform Doppelresidenz.

Für Barbara Baumgartner, Landesleiterin von Rainbows Tirol, ist es wichtig, die Doppelresidenz als Option zu sehen „und vielleicht in Zukunft sogar als primäres Modell, dass Kinder nicht nur wie meistens bei der Mama aufwachsen mit dem Papa als Besuchskontakt“, sondern bei beiden Elternteilen. Bei der Doppelresidenz leben die Kinder abwechselnd bei der Mutter und beim Vater. Eine Variante ist das so genannte „Nestmodell“, bei dem die Kinder in der gewohnten Umgebung bleiben können und die Eltern pendeln.