Die Zukunft beginnt nach Corona: Umsetzung von Zentrum in Söll stockt

Vize-BM Wolfgang Knabl ist die treibende Kraft dahinter. Er hatte schon lange die Idee für eine derartige Einrichtung. Im Zuge des Projekts „Lebensqualität am Wilden Kaiser. Welcher Tourismus nützt allen?“ des TVB Wilder Kaiser habe es die Ini­tialzündung dazu gegeben. „Besonders die Frage des Klimaschutzes und Klimawandels kann hier erforscht werden“, sagt Knabl zur TT. Das Zentrum steht auf drei Beinen: Ausstellungen, Workshops und Seminare sowie Forschung. Für Letzteres gibt es großes Interesse von verschiedensten Universitäten im In- und Ausland, mit denen Knabl in Verbindung ist. Für ihn ist das Söllandl als Standort besonders spannend. „Hier ist eine Gegend, in der zum einen intensive touristische Nutzung und auf der anderen Seite das Naturschutzgebiet Wilder Kaiser aufeinanderprallen“, erklärt Knabl. Wobei Ausstellungen nicht auf einen Ort begrenzt sein müssen. Der Kommunalpolitiker denkt an die Aufteilung auf die Söllandler Gemeinden sowie Berg und Tal.