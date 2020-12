Spannung vor Gemeinderat, Willi weist Vorwürfe zurück

Innsbruck – Der Abwahl­antrag vom Gerechten Innsbruck gegen Vize-BM Uschi Schwarzl hängt seit einigen Wochen über der Innsbrucker Stadtpolitik. Am Donnerstag kommt es nun in der Gemeinderatssitzung zur Abstimmung darüber. Und in Innsbrucks Stadtkoalition rumort es wieder einmal. Trotz Corona-Krise wird wieder einmal gepokert und taktiert. Zuletzt sorgte ja das Rechtsgutachten der Opposition für Aufregung, das bescheinigt, dass die Verordnung der Begnungszone in der Innenstadt rechtswidrig sei – die TT berichtete.