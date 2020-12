Kirchberg i. T. – Diese Baustelle hinterlässt in Kirchberg tiefe Spuren. Von Beginn an stand die Sanierung der Tiefgarage in Kirchberg unter keinem guten Stern. Erst hat sich der Baustart um über ein Jahr verzögert und nun steigen die Kosten für die Arbeiten immer weiter. Bei einem nicht öffentlichen Tagesordnungspunkt wurde deshalb der aktuelle Stand den Gemeinderäten mitgeteilt. Nun kursierten Kosten von 5,2 Mio. Euro für das Gesamtprojekt.