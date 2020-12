Die gute Geschichte: „Erstaunlich, was ein paar Tage Auszeit ausmachen“

Uderns, Pfons – Dieses Jahr war vieles anders. Auch in der Tagesstätte des Caritas-Zentrums Zillertal in Uderns für Menschen mit Behinderung. Ihre Eltern und pflegenden Angehörigen waren heuer besonders gefordert. „Immer und überall hört, spricht und liest man von Corona, dessen Auswirkungen, Krankheiten und Einschränkungen. Sogar unsere Kinder haben diese Nachrichten schon satt und fragen ständig: ‚Wann ist das endlich vorbei?‘“, sagt eine Mutter.

Da kam mit den Erholungswochen für Familien im Bildungshaus St. Michael in Pfons ein Sommerangebot gerade recht. Die Caritas Tirol konnte eine Teilnahme dank einer Spende für Familien ermöglichen, die in den letzten Monaten vor besondere Herausforderungen gestellt wurden. Viele nahmen das Angebot begeistert an. „Es ist erstaunlich, was ein paar Tage Auszeit ausmachen, da muss man gar nicht weit wegfahren. Wir genießen es, einmal an nichts denken zu müssen, einfach in der wunderschönen Natur zu sein und das leckere Essen zu genießen“, erzählen eine Frau und ihre Töchter.