Umfahrung Walchsee kein Traum mehr: Trassenstudie in Auftrag gegeben

So könnte der Tunnel in der Gemeinde Walchsee verlaufen.

Walchsee – Tempo 30 im Ortszentrum bremst zwar den Verkehr, macht ihn aber zahlenmäßig nicht geringer. Um daher Walchsee nachhaltig vom Verkehr zu entlasten, braucht es eine neue Trasse . Am besten unterirdisch. So lautet die Vision, die jetzt einen guten Schritt in Richtung Realisierung macht.