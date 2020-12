Pinkelnig: „Werde laut Ärzten wieder ganz gesund“

Eva Pinkelnig hat sich am Freitag nach einer Notoperation aufgrund eines Milzrisses nach einem Sturz erstmals wieder gemeldet. Die 32-jährige Skispringerin liegt im LKH Innsbruck und bedankte sich bei den Ersthelfern und vor allem bei Teamkollegin Daniela Iraschko-Stolz. „Sie war großartig. Sie hat genau die richtigen Worte gefunden, das hat mich beruhigt“, verlautete die Vorarlbergerin.

Sie könne sich gut an den Trainingssturz am Mittwoch in Seefeld erinnern, ihre linke Seite habe gleich geschmerzt. „Ich habe kaum Luft bekommen.“ Pinkelnig bedankte sich für viele motivierende Nachrichten, sie könne derzeit aber noch nicht darauf antworten. Die Gesamt-Weltcup-Dritte der vergangenen Saison hatte im vergangenen Winter drei Weltcupsiege und zwölf Podestplätze errungen.