Zentralmatura 2022 und 2023 soll jeweils am 2. Mai starten

Die Zentralmatura soll in den Jahren 2022 und 2023 jeweils am 2. Mai starten. Einen entsprechenden Verordnungsentwurf hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in Begutachtung geschickt. In beiden Jahren stehen am Auftakttag die Klausuren in Latein bzw. Griechisch auf dem Programm. Am 3. Mai folgt jeweils Mathematik, am 4. Mai ist aufgrund des Landesfeiertags in Oberösterreich österreichweit keine Klausur möglich. Am 5. Mai wird in beiden Jahren Deutsch abgeprüft.