Michel setzt im EU-Budgetstreit auf Lösung aller 27

EU-Ratspräsident Charles Michel hofft auf eine Lösung des Budgetstreits mit Polen und Ungarn bis zum EU-Gipfel Ende nächster Woche. Es gebe Schwierigkeiten, aber die deutsche EU-Ratspräsidentschaft suche mit voller Kraft einen Ausweg, sagte Michel am Freitag in Brüssel. Vorschläge für eine Lösung ohne Polen und Ungarn wollte er nicht kommentieren. Die beiden Länder blockieren das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket einschließlich 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen.