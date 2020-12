Längenfeld und Haiming setzen bei neuen Wohnanlagen auf Betreubarkeit

In unmittelbarer Nähe des Wohn- und Pflegeheimes St. Josef in Längenfeld entsteht „betreubares“ Wohnen.

Der große Vorteil liege darin, dass nicht nur Senioren in derartigen Anlagen unterkommen. Speziell bei jungen Menschen sind so genannte „Starterwohnungen“ stark nachgefragt. „Wenn wir als Gemeinde 39 Wohneinheiten vergeben können, so erfolgt das nach einem Punkte-Katalog an Einheimische. Ob allein oder zu zweit, mit oder ohne Kind: Die Wohnbedürfnisse sind verschieden. Da spielt die Flexibilität eine große Rolle. Gerade für junge Menschen kann sich die Lebenssituation rasch ändern“, zeigt GR Plevka auf.