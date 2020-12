In den beiden Weltcup-Riesentorläufen der alpinen Ski-Herren am Wochenende in Santa Caterina werden Marco Schwarz und Manuel Feller wieder mit dabei sein. Der Kärntner Schwarz hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und musste das Parallelrennen in Lech/Zürs auslassen, der Tiroler Feller startet nach Rückenprobleme erst verspätet in die Saison.