SPÖ Niederösterreich mit Hilferuf für Gemeinden

Die SPÖ Niederösterreich hat am Freitag einen Hilferuf für die Gemeinden abgesetzt. Corona reiße tiefe Löcher in die Budgets. Nach Prognosen des Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ) würden den Kommunen - ohne Wien - für 2020 und 2021 insgesamt 2,5 Milliarden Euro fehlen. Bund und Länder seien demnach gefordert. Niederösterreichs Gemeinden würden etwa 250 Millionen Euro fehlen, so Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl.