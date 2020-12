Italien und Österreich im Gleichschritt bei Sonderregelung für Südtirol

Innsbruck, Bozen, Wien – Europa macht während der Weihnachtsfeiertage die Grenzen faktisch dicht: Quarantänebestimmungen sollen die Ein- und Ausreise massiv reduzieren und Corona-Ansteckungen vermeiden. In Österreich gilt die zehntägige Quarantäne mit der Möglichkeit, sich nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test freitesten zu lassen, vom 19. Dezember bis zum 10. Jänner. Zuletzt bemühte sich Tirols LH Günther Platter um Erleichterungen in der Europaregion Tirol. Doch die dürfte es nicht geben. Denn weder in Österreich denkt man laut Gesundheitsministerium an eine Ausnahmeregelung für Südtirol noch in Italien.