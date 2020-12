Deutsche Diplomatin Schmid wird OSZE-Generalsekretärin

Die OSZE-Mitgliedsstaaten haben beim Ministerrat am Freitag die Führungspositionen der Organisation neu besetzt. Mit der deutschen Spitzendiplomatin Helga Schmid kürte die in Wien beheimatete Organisation für Sicherheit für Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ein außenpolitisches Schwergewicht zur Generalsekretärin. Die 59-jährige Schmid leitete zuletzt das Generalsekretariat der Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und spielte damit eine gewichtige Rolle in der EU-Diplomatie.