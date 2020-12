Die Schallaburg befeuert 2021 die „Sehnsucht Ferne“

Mit der Ausstellung „Sehnsucht Ferne - Aufbruch in neue Welten“ begibt sich die Schallaburg ab 20. März auf die Spuren von Entdeckern und Reisenden. Dabei gelte es, die Menschen hinter den Legenden kennenzulernen, teilte der künstlerische Leiter Kurt Farasin am Freitag in einer Aussendung mit. Erforscht werde zudem, „was die Entdeckungsfahrten für die Entdeckten selbst bedeuteten und was wir selbst bei unseren Aufbrüchen in die Ferne hinterlassen“.