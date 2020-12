„Betrugs-Königin von Hollywood“ festgenommen

Nach jahrelangen Ermittlungen ist ein Krimineller in Großbritannien festgenommen worden, der in Hollywood aufstrebende Schauspieler um Hunderttausende Dollar betrogen haben soll. Dem als „Betrugs-Königin von Hollywood“ bezeichneten Tatverdächtigen wird eine außergewöhnliche Masche vorgeworfen: Er soll am Telefon die Stimmen von vor allem weiblichen Promis und Chefinnen imitiert haben, um seine Opfer nach Indonesien zu locken.