Längenfeld – Mit seinen 19 Jahren hat Lukas Krabath bereits für Aufsehen in der Kochszene gesorgt. Ende 2019 gewann Krabath den „Falstaff Young Talents“-Cup, einen der renommiertesten Wettbewerbe für gastronomische Nachwuchstalente. Seitdem hat sich so einiges im Leben des Ötztaler Jungkochs verändert, wie bei so vielen der „Millennials“.

Die Villa-Blanka-Matura frisch in der Tasche und einen gewonnenen Wettbewerb unter den Schwingen, wäre ein Abheben in kulinarische Sphären auf dem Plan gestanden. Allein, das Bundesheer klopfte an die Tür des Ötztaler Jungkochs, der immer wieder in der Küche des Aqua Dome aushilft. „Ich hatte im August ein Gespräch mit dem Tiroler Militärkommandanten Ingo Gstrein. Er gab mir die Chance, mich am Nachhaltigkeitskonzept des Bundesheeres mit dem Fokus auf Regionalität und Küche einzubringen“, erzählt der Präsenzdiener, der noch bis Jänner beim „Barras“ ist.