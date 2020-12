Coach Flick stachelt Bayern-Stars vor Duell mit Leipzig an

Bayern-Trainer Hansi Flick hat seine Spieler vor dem Schlager der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag gegen RB Leipzig angestachelt. „Es geht einfach auch darum, dass Champions immer da sind, wenn sie große Spiele vor der Brust haben“, sagte der 55-Jährige. „Deswegen erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie zeigt, dass sie wesentlich besser spielen kann als in den letzten Spielen. Wir müssen einfach bereit sein, in diesem Spiel mehr zu investieren als Leipzig.“

Dafür trauert Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger einem Duell mit dem Starstürmer nach. „Gegen Haaland, das wäre ein geiler Fight geworden“, sagte der ÖFB-Teamspieler. Noch mehr stören den Kärntner die Geisterspiele aufgrund der Corona-Pandemie. „Mich trifft es am härtesten. Nicht umsonst hatte ich die beste Phase meiner Karriere in den letzten beiden Jahren hier bei der Eintracht“, meinte Hinteregger angesichts der enthusiastischen Frankfurter Fans. „Aber so geht es, glaube ich, den meisten Spielern.“ Vielleicht gebe es einige, die es positiv finden würden, ohne Fans zu spielen, weil sie mit Druck nicht so gut umgehen könnten: „Ich bin da das Gegenteil.“