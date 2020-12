Ring mit 12.638 Diamanten bedeutet neuen Weltrekord

Mit exakt 12.638 klitzekleinen Diamanten auf einem Ring hat ein indischer Designer einen neuen Weltrekord aufgestellt. Trotz dieser unglaublichen Zahl an Edelsteinen sei der in Blumenform gestaltete Ring „gut zu tragen und komfortabel“, versicherte Harish Bansal am Freitag. Sein 165 Gramm schweres Schmuckstück wurde in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen; der bisherige - ebenfalls in Indien aufgestellte - Rekord lag bei 7.801 Diamanten auf einem Ring.