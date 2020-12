Nackter Protest von Waldschützern auf Balkon in Wien

Nackte Klimaaktivisten haben am Freitag bei winterlichen Temperaturen auf dem Balkon eines Gebäudes in Wien ein Plakat entrollt, mit dem sie gegen die Rodung eines Waldes in Hessen protestierten. In dem Gebäude ist auch die Deutsche Botschaft untergebracht. „Mit Vollgas in die Klimakrise! - Bundesregierung: stoppt die A49!“, stand auf dem Banner.