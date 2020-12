Corona-Infektion verzögert Hamilton-Vertragsgespräche

Die Corona-Infektion von Lewis Hamilton verzögert die Verhandlungen des Formel-1-Weltmeisters über einen neuen Vertrag mit Mercedes weiter. „Der Zeitplan ist verlängert, bis er sich erholt. Priorität hat, dass er wieder auf die Beine kommt“, sagte Teamchef Toto Wolff am Freitag vor dem vorletzten Saisonrennen in Bahrain. Der 35-jährige Hamilton musste sich zu Wochenbeginn in Quarantäne begeben und wird zumindest am Sonntag in Sakhir nicht starten.