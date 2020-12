Palästinenser-Bub starb nach Schuss israelischer Soldaten

Ein 13-Jähriger ist palästinensischen Angaben zufolge nach Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten im Westjordanland gestorben. Der Bub sei in der Früh bei Konfrontationen in dem Dorf Al-Mughajjir vom Schuss eines Soldaten in den Bauch getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitagabend mit. Später sei er an seinen Verletzungen gestorben.