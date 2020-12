Gloria-Filmpreise an zentrale Vertreterinnen der Branche

Filmkünstlerin Mara Mattuschka gehört zu jenem Quartett von weiblichen Filmschaffenden, das heuer bei den zum zweiten Mal verliehenen FC Gloria Filmpreisen geehrt wird. Die 2018 eingeführte Auszeichnung richtet sich speziell an Frauen der heimischen Branche und wird in vier Kategorien vergeben. Wegen des Coronavirus musste man heuer allerdings auf eine Preisgala verzichten - und setzte am Freitagabend kurzerhand eine Onlineverleihung aus dem Wiener Stadtkino an.