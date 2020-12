Giscard d‘Estaing wird am Samstag beerdigt

Drei Tage nach seinem Tod wird Frankreichs Altpräsident Valéry Giscard d‘Estaing am Samstag beerdigt (10.30 Uhr). Die Zeremonie findet an seinem Wohnsitz Authon in der Loire-Region im kleinen Kreis statt, wie sein Sohn Henri Giscard d‘Estaing mitteilte. An der Beerdigung sollen insgesamt 30 Familienangehörige und Freunde Giscard d‘Estaings teilnehmen. Das entspreche dem Wunsch des Altpräsidenten und sei nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet, sagte sein Sohn.