Trump lässt auch fast alle US-Soldaten aus Somalia abziehen

Der scheidende US-Präsident Trump hat wenige Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit den Abzug der „Mehrheit“ der US-Streitkräfte aus Somalia angeordnet. Der Abzug aus dem ostafrikanischen Krisenland solle bis Anfang 2021 erfolgen, teilte das Pentagon am Freitag mit. Ähnliche Pläne hatte Trump zuvor für den Irak, Afghanistan und Deutschland vorgelegt, zuletzt gab es dagegen aber Widerstand im US-Kongress. Derzeit sind rund 700 US-Soldaten in dem afrikanischen Land stationiert.

Die US-Soldaten trainieren dort somalische Sicherheitskräfte und kämpfen gegen die islamistische Al-Shabaab-Miliz. Einige der Soldaten werden demnach in Nachbarländer Somalias verlegt, um weiterhin grenzüberschreitende Einsätze der USA mit Partnern zu ermöglichen.

Der Abzug bedeute „keinen Wandel in der US-Politik“, teilte das Pentagon weiter mit. Die USA würden weiterhin gegen „gewalttätige extremistische Organisationen, die unsere Heimat bedrohen könnten“, vorgehen. Zugleich werde sichergestellt, „dass wir unseren strategischen Vorteil im Wettstreit der Großmächte behalten“.

Trump versucht in den letzten Wochen seiner Präsidentschaft durch die Reduzierung der US-Truppenstärke in mehreren Ländern Fakten zu schaffen. Bis Mitte Jänner soll demnach die Zahl der US-Soldaten im Irak und in Afghanistan auf jeweils 2.500 reduziert werden. Für Deutschland hatte das Pentagon bereits Ende Juli eine Verringerung der Truppenstärke von rund 36.000 auf 24.000 Soldaten angekündigt.