Japanische Sonde trennte Kapsel mit Asteroiden-Proben ab

Die japanische Raumsonde „Hayabusa 2“ hat am Samstag im Weltall eine Kapsel mit Proben des Asteroiden Ryugu abgetrennt und sie auf den Weg Richtung Erde geschickt. Wie die japanische Raumfahrtagentur Jaxa erklärte, löste sich die Kapsel mit dem 4,6 Milliarden Jahre alten Material aus der frühesten Zeit des Sonnensystems in 220.000 Kilometern Entfernung erfolgreich von der Sonde. Sie wird am Abend (MEZ) in die Erdatmosphäre eintreten und bei großer Hitzeentwicklung abgebremst.